В США умерла актриса Синди Морган

Актриса Синди Морган, получившая известность в 1980-х годах благодаря своей роли в культовом классическом фильме "Гольф-клуб", умерла в возрасте 69 лет, сообщили официальные лица.

© Rg.ru

Морган снялась в этой комедии, вышедшей на экраны в 1980 году, в роли кокетливой племянницы главы загородного клуба. Ее партнерами по фильму были Билл Мюррей, Родни Дэнджерфилд и Чеви Чейз.

Также Морган сыграла в фантастическом фильме 1980-х "Трон" вместе с Джеффом Бриджесом. Прежде чем попасть на большой экран, уроженка Чикаго окончила университет Северного Иллинойса по специальности "коммуникации".

Представитель офиса шерифа округа Палм-Бич сообщил Fox News, что актриса умерла естественной смертью "несколько дней назад".