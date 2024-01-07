Глава МИД Японии прибыла с внезапным визитом на Украину

Глава МИД Японии Еко Камикава во время европейского турне прибыла с не анонсированным ранее визитом на Украину, чтобы провести встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает японское внешнеполитическое ведомство.

Тема и характер переговоров не раскрываются.

Японский МИД сообщал, что Камикава в ходе поездки должна посетить несколько европейских стран и США, однако визит на Украину заранее не анонсировался, отмечает ТАСС.