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Глава МИД Японии Еко Камикава прибыла с внезапным визитом на Украину для встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой

Глава МИД Японии Еко Камикава во время европейского турне прибыла с не анонсированным ранее визитом на Украину, чтобы провести встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает японское внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД Японии прибыла с внезапным визитом на Украину
© globallookpress.com

Тема и характер переговоров не раскрываются.

Японский МИД сообщал, что Камикава в ходе поездки должна посетить несколько европейских стран и США, однако визит на Украину заранее не анонсировался, отмечает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что японские ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot могут попасть в руки ВСУ, что будет рассматриваться как «однозначно враждебные в отношении Российской Федерации».

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