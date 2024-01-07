Шеф Пентагона оправдался за тайную госпитализацию

Пентагону нужно было раньше сообщить общественности и СМИ о медицинских процедурах министра обороны США. Об этом заявил сам министр обороны США Ллойд Остин.

«Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше», — говорится в распространенном для СМИ пресс-релизе Пентагона.

В свое оправдание Остин заявил, что проходил медицинские процедуры и готов взять на себя ответственность за решение о раскрытии информации.