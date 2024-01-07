Стало известно, кто может стать главой Евросовета после отставки Мишеля

«Мишель планирует занять свое место в Европейском парламенте в середине июля, если его изберут, а это означает, что лидерам ЕС придется быстро договориться о преемнике на его освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, премьер—министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна поочередно примет председательство в Совете ЕС в июле, будет руководить встречами», — говорится в сообщении издания.