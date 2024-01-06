Жителей Болгарии предупредили о превращении во «второсортных европейцев»

Президент Болгарии Румен Радев предупредил о превращении граждан страны во «второсортных европейцев». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.

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Политик заявил о творящемся «политическом разгуле и торговле национальным суверенитетом». По его мнению, правящая коалиция в Болгарии принимает решения не в интересах граждан страны, а ради сохранения в своих руках рычагов управления.

Действия властей страны способны привести к тому, что граждане Болгарии утратят национальное достоинство, превратившись в европейских граждан второй категории, считает Радев.