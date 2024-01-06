В Турции отбуксировали второй за сутки танкер, который следовал в Россию

Буксиры береговой охраны в субботу, 6 января, пришли на помощь танкеру, у которого произошла неполадка в Эгейском море, это уже второй за сутки случай. Об этом сообщил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

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— У танкера Elijah длиной в 185 метров, который следовал из Испании в РФ, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы около острова Гекчеада, — уточнили в береговой охране РИА Новости.

Идущий под флагом Панамы танкер безопасно отбуксировали к причалу острова Бозджаада.

Данный инцидент не сказался на движении судов.

В ночь на 6 января двигатель вышел из строя у пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, который следовал с Мальты в Российскую Федерацию. Его отбуксировали в проливе Дарданеллы.