В Турции отбуксировали второй за сутки танкер, который следовал в Россию
Буксиры береговой охраны в субботу, 6 января, пришли на помощь танкеру, у которого произошла неполадка в Эгейском море, это уже второй за сутки случай. Об этом сообщил источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
— У танкера Elijah длиной в 185 метров, который следовал из Испании в РФ, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы около острова Гекчеада, — уточнили в береговой охране РИА Новости.
Идущий под флагом Панамы танкер безопасно отбуксировали к причалу острова Бозджаада.
Данный инцидент не сказался на движении судов.
В ночь на 6 января двигатель вышел из строя у пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, который следовал с Мальты в Российскую Федерацию. Его отбуксировали в проливе Дарданеллы.
Коммерческое норвежское судно 12 декабря охватил пожар после попадания в него ракеты в Красном море. Удар был произведен с территории, контролируемой йеменскими хуситами. Загоревшееся судно Strinda под флагом Норвегии является химическим танкером.