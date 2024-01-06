Правительство Польши подписало соглашение о блокировке границы с Украиной

Правительство Польши подписало соглашение с фермерами о блокировке границы с Украиной. Об этом сообщает телеканал Polsat.

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Договоренности утвердили министр сельского хозяйства Чеслав Сикерский и протестующие на границе в Медыке фермеры. Чиновник пообещал удовлетворить все их требования — запустить субсидии на кукурузу, увеличить кредитование и сохранить сельхозналог на уровне 2023 года.

Отмечается, что после подписания соглашения акция протеста на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения изменений в законодательство.

Фермеры подчеркнули, что привезут соглашение на границу к девяти часам вечера по Киеву. О том, будет ли разблокирован сегодня же пограничный пункт «Медыка - Шегини», не уточняется.