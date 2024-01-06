Госсекретарь Миссури пригрозил Байдену отстранением от президентской гонки

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил отстранить президента Соединенных Штатов Джо Байдена от участия в демократических праймериз. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

© whitehouse

Чиновник намерен запустить процесс, если верховный суд не восстановит конкурента Байдена Дональда Трампа в бюллетенях республиканского голосования в штатах Колорадо и Мэн. Это воспрепятствует участию действующего американского лидера в президентской гонке.

— То, что произошло в Колорадо и Мэне — позор и подрывает устои нашей республики. Госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену, — заявил Эшкрофт.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.