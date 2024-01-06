Байден выступит с посланием о положении США

Президент США Джо Байден заявил, что принял предложение спикера Палаты представителей конгресса США Майка Джонсона выступить 7 марта с посланием «О положении страны» перед законодателями страны. Об этом сообщил сам Байден в социальной сети X (бывший Twitter).

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«С нетерпением жду этого, спикер», — написал Байден.

The Washington Post писал, что бывший президент США демократ Барак Обама призывает Джо Байдена и усилить предвыборную кампанию из-за опасения возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

До этого ведущий Fox News Шон Хэннети заявил, что политика Джо Байдена неудачна практически во всех аспектах.