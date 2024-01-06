Блинкен обсудил с Эрдоганом конфликты на Ближнем Востоке и Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, в ходе которой стороны обсудили ближневосточный и украинский конфликты. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь подчеркнул необходимость предотвращения расширения конфликта, обеспечения освобождения заложников, расширения поставок гуманитарной помощи и сокращения числа жертв среди гражданского населения, а также работы над достижением прочного и продолжительного мира в регионе, обеспечивающего безопасность Израиля и создание палестинского государства", - указано в сообщении.

Блинкен и Эрдоган обсудили вопросы европейской безопасности, в том числе конфликт на Украине, а также завершение процесса вступления Швеции в НАТО и укрепление торгово-инвестиционных отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Помимо встречи с турецким лидером, госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, с которым также обсудил ситуацию в Газе и вступление Швеции в Североатлантический альянс.