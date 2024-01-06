Самолет премьера Канады сломался во время его каникул на Ямайке

Неисправность была обнаружена в правительственном самолете премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время его новогодних каникул на Ямайке. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, неисправность в самолете Bombardier CC-144 Challenger была выявлена 2 января - за два дня до запланированного вылета борта в Канаду. В связи с этим на Ямайку был отправлен резервный борт с командой техников, которым удалось починить самолет Трюдо.

В итоге 4 января, как и планировалось, премьер-министр вместе с семьей вернулся в Оттаву на том же самолете, на котором 26 декабря покинул страну.