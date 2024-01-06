Назван дефицит бюджета Минобороны Украины

Дефицит бюджета оборонного ведомства Украины на 2024 год составил 36%, рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он уточнил, что это порядка $11,3 млрд (1,1 трлн рублей), пишет РИА «Новости».

Гончаренко отметил, что данные были озвучены на заседании Комитета по нацбезопасности. Он уточнил, что дефицит подсчитали только по статье расходов «денежное обеспечение».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, в свою очередь, что Киев рассчитывает получить финансовую помощь в размере свыше $30 млрд от США, Евросоюза и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит госбюджета республики.