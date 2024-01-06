Источник: окончательное решение по членству Швеции в НАТО примет парламент Турции

Окончательное решение в вопросе членства Швеции в НАТО примет парламент Турции, на рассмотрении которого сейчас находится соответствующий ратификационный протокол.

Об этом, как сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Стамбуле с госсекретарем США Энтони Блинкеном.