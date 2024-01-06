Зеленский захотел присвоить российские активы

Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими уже в этом году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я заставляю партнеров быстро работать над созданием надежной правовой базы. В этом году мы должны добиться ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины», — сообщил Зеленский.

Свое заявление он опубликовал в соцсети X.

По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Зеленский сообщил, что надеется на помощь Большой Семерки в вопросе получения российских средств.