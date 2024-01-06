Авиадиспетчеры в аэропорту Токио, где столкнулись два самолета, дали показания

Диспетчеры аэропорта Токио, где во вторник столкнулись пассажирский Airbus A350 и самолет береговой охраны с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения в районе полуострова Ното, начали давать показания комиссии по безопасности на транспорте, сообщает телеканал NHK.

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Показания дают дежурившие 2 января диспетчеры и руководитель их группы. По предварительным данным, они не заметили, что самолет береговой охраны по ошибке выехал на ВПП перед самой посадкой пассажирского борта. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах и кем была допущена ошибка и какие указания диспетчеры давали экипажам. Пилот и стюардессы Airbus A350 ранее уже дали свои показания.

Также сообщается, что был найден бортовой самописец с пассажирского лайнера. Возможно, расследованию поможет информация, снятая с него. Ранее спасатели обнаружили оба самописца - речевой и фиксирующий параметры полета - с самолета службы безопасности на море.

Минтранспорта Японии утверждает, что командир корабля службы безопасности на море не знал о готовящейся посадке пассажирского лайнера, поскольку не слышал переговоров его командира и диспетчера. Дело в том, что экипаж самолета, который двигается в сторону взлетной полосы, получает команды от другой диспетчерской службы и лишь приблизившись к ВПП переключается на диспетчеров, управляющих полетом.

Кроме того, стало известно, что командир экипажа самолета службы безопасности на море накануне совершил длительный семичасовой перелет и ошибочно решил, что получил команду выезжать на ВПП, а не на боковую дорожку.