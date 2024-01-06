Еврокомиссия готовит альтернативный проект помощи Украине, если 1 февраля страны ЕС на саммите не смогут утвердить выделение 50 млрд евро на ближайшие четыре года. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По её словам, «работа над альтернативными операционными решениями» уже началась. Перед католическим Рождеством Брюссель перечислил Киеву 1,5 млрд евро. Это был последний транш годовой программы (всего украинские чиновники получили 18 млрд в 2023 году).

«Таким образом [у Киева] есть средства на начало этого года, и это дает нам немного свободы в поиске решения», — заявила фон дер Ляйен.

Она не раскрыла подробностей альтернативного проекта и не ответила, как быстро финансовая помощь ЕС в 2024 году может быть направлена Киеву.