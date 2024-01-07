Действующий президент США Джо Байден не смог объединить страну изнутри. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис, его слова приводит американская газета Politico.

«У (Байдена. – Прим. ред.) был шанс объединить эту страну, но он потерпел неудачу», — заявил Десантис.

Кроме того, по мнению кандидата, комитет, расследующий события 6 января 2021 года, пытается «очернить сторонников» экс-президента США Дональда Трампа.