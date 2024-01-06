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Байден: штурм Капитолия спровоцировали призывы и ложные заявления Трампа

Причиной штурма Капитолия в Вашингтоне, случившегося 6 января 2021 года, стали призывы и ложные заявления Дональда Трампа. Такое заявление сделал в штате Пенсильвания действующий президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Байден заявил о причастности Трампа к штурму Капитолия в 2021 году
© Газета.Ru

«Порядка 140 офицеров полиции пострадали (...) из-за лжи Дональда Трампа, его ложь привела толпу в Вашингтон», — сказал Байден.

Развивая мысль о причинах столкновения, Байден в очередной раз подчеркнул, что выборы президента в 2020 году выиграл он, а Трамп проиграл, но не хотел этого признавать.

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Байден и Трамп придерживаются на этот счет диаметрально противоположных точек зрения и оба периодически называют друг друга «мятежниками».

31 декабря в США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов.

6 января политолог Владимир Васильев допустил хаос и протесты в США в преддверии выборов.

Ранее Трамп потребовал, чтобы суд в США прекратил дело о штурме Капитолия.

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