Байден заявил о причастности Трампа к штурму Капитолия в 2021 году

Причиной штурма Капитолия в Вашингтоне, случившегося 6 января 2021 года, стали призывы и ложные заявления Дональда Трампа. Такое заявление сделал в штате Пенсильвания действующий президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

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«Порядка 140 офицеров полиции пострадали (...) из-за лжи Дональда Трампа, его ложь привела толпу в Вашингтон», — сказал Байден.

Развивая мысль о причинах столкновения, Байден в очередной раз подчеркнул, что выборы президента в 2020 году выиграл он, а Трамп проиграл, но не хотел этого признавать.

Байден и Трамп придерживаются на этот счет диаметрально противоположных точек зрения и оба периодически называют друг друга «мятежниками».

31 декабря в США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов.

6 января политолог Владимир Васильев допустил хаос и протесты в США в преддверии выборов.