Названы возможные точки начала новых военных конфликтов в 2024 году

В 2024 году новыми горячими точками планеты могут стать Тайвань и Ближний Восток. Так считает военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, передает «Лента.ру».

Кнутов полагает, что наиболее опасным выглядит возможный конфликт на Тайване. В 2024 году на острове пройдут президентские выборы, после которых может быть провозглашена независимость Тайваня. Это приведет к войне.

«В этом случае Китаю ничего не останется, кроме как начинать свои боевые действия», — предупредил Кнутов.

Он отметил, что недавно Байден и Си Цзиньпин на встрече в Вашингтоне обсудили положение дел, чтобы избежать военного конфликта. Однако возможны непредвиденные ситуации, особенно связанные с военными учениями. Любой инцидент способен превратиться в полноценное вооруженное столкновение.

Также Кнутов считает, что нынешний конфликт Палестины и Тель-Авива потенциально может перерасти в войну арабских стран с Израилем.

Вашингтон пока сдерживает арабский мир от использования военной силы и консолидации. Но непродуманные действия Израиля в Палестине грозят эскалацией. Достаточно вмешаться некоторым арабским странам и всё потом «пойдет по нарастающей».