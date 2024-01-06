Один из главных страхов Украины, а именно — истощение сил, необходимых для противостояния России, начал сбываться, даже несмотря на некоторые первоначальные успехи в обороне. К такому выводу пришел обозреватель чешского издания iDNES Маттиас Мюллер, передает РИА Новости.

«То, чего так боялась Украина и Запад, началось. После обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил», — указал он.

Мюллер отметил, что президент Джо Байден не в состоянии договориться с конгрессом о новом пакете помощи, а перспективы углубления интеграции Украины с ЕС как никогда мрачные. В итоге Киев за короткое время потерял двух крупных спонсоров.

«Президент Владимир Зеленский, оставшись без двух крупнейших спонсоров украинской обороны, старается найти новые решения», — подчеркнул он.

В то же время Мюллер признает, что теперь всем очевидна слабеющая позиция Киева и превосходство Москвы, о чем теперь говорят многие зарубежные эксперты, прогнозируя победу РФ. Автор отмечает, что сегодня у