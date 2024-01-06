Памятник советскому солдату отказались сносить в украинском селе

Администрация украинского села Пушкино в Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату
В селе Пушкино в украинском Закарпатье не будут сносить памятник советскому солдату, таково «неизменное и неуклонное общественное мнение жителей», заявила местная администрация.
Председатель села Степан Ковач заявил об этом «неправительственной организации» «Декоммунизация. Украина». Указанное решение было единогласно подтверждено на общем собрании жителей села в конце декабря. «Декоммунизация. Украина» сочла решение жителей села «суперкринжовой новостью» и «порекомендовала» СБУ устроить «профилактический разговор со старостой села и руководством общины», передает РИА «Новости».
В декабре в селе Смыков Львовской области сельский староста не позволил снести памятник советскому воину-освободителю. На монументе была указана фамилия его деда, защищавшего Родину во время Великой Отечественной войны. В селе Пушкино также находится постамент воинам-односельчанам.