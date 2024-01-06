Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству ракетных установок
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил завод по производству мобильных пусковых установок для ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
— Уважаемый товарищ Ким Чен Ын детально ознакомился с ходом производства, осматривая крупные пусковые машины и разнообразные пусковые машины, произведенные на заводе, — говорится в сообщении.
По словам северокорейского лидера, завод играет значимую роль в выполнении задачи по укреплению обороноспособности государства. Также Ким Чен Ын принял ряд мер для наращивания мощности предприятия и поручил его работникам составить перспективный план производства, передает агентство.
В сентябре прошлого года Северная Корея спустила на воду новую атомную подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. На церемонии присутствовал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
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