СМИ: ЦАХАЛ ведет артиллерийский обстрел лагеря беженцев Магази в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет артиллерийский обстрел лагеря беженцев Магази в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Израильская авиация также сбрасывает осветительные бомбы на Магази, в районе которого идут столкновения между ЦАХАЛ и силами местного сопротивления.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.