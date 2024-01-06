Лидер КНДР выразил соболезнования премьеру Японии в связи с землетрясениями

"Получив известие о том, что, к несчастью, в начале года в Японии произошло землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, выражаю искреннее сочувствие и соболезнования вам и в вашем лице семьям погибших и пострадавшим", - приводит ЦТАК текст телеграммы.