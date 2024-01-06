Кулеба призвал украинцев «не кипишевать» из-за заявлений США о помощи Киеву
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан не паниковать из-за уменьшения поддержки Киева со стороны США. Так он прокомментировал недавнее заявление руководителя пресс-службы государственного департамента США Мэттью Миллера, который указал, что в этом году финансовые вложения в армию Киева будут скромнее, чем в предыдущие годы. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне Миллер заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако не сможет продолжать финансировать ее на том же уровне, что и в 2022 и 2023 годах. Он также признал, что Киеву придется тяжело без дополнительной помощи США.
«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии... », — заявил Кулеба. Он подчеркнул, что речь не идет о финансировании Украины в этом году. По его словам, США заверили, что когда у Киева будет достаточно оружия и ресурсов для противостояния армии РФ, тогда Запад уменьшит сумму поддержки.
Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины, новые пакеты помощи потребуют одобрения нового финансирования со стороны конгресса.