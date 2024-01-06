Кулеба призвал украинцев «не кипишевать» из-за заявлений США о помощи Киеву

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии... », — заявил Кулеба. Он подчеркнул, что речь не идет о финансировании Украины в этом году. По его словам, США заверили, что когда у Киева будет достаточно оружия и ресурсов для противостояния армии РФ, тогда Запад уменьшит сумму поддержки.