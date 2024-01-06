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В США удивились сообщению о госпитализации главы Пентагона

Американский журналист, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал сообщение Пентагона о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Свой пост он опубликовал в соцсети X.

В США удивились сообщению о госпитализации главы Пентагона
© Violeta Santos Moura / Reuters

Он обратил внимание, что Остин попал на больничную койку еще в первый день нового года, однако Минобороны США сообщило об этом только в пятницу, 5 января. «К чему такая секретность?», — удивился журналист.

Как уточнил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер, Остина госпитализировали с осложнениями после плановой медицинской процедуры. В настоящее время глава Пентагона идет на поправку и рассчитывает в субботу, 6 числа, приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме, отметил Райдер.

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