БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских на Украине и в России
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило в Х об обеспокоенности ростом числа атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России.
"БДИПЧ серьезно обеспокоено ростом числа атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России", - говорится в публикации.
В сообщении также напоминается, что международным правом запрещается прямое нападение на гражданское население или инфраструктуру.
До этого представитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил на регулярном брифинге для журналистов, что американские власти призывают Украину сделать все возможное для предотвращения гибели мирных жителей во время боевых действий.