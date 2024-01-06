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БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских на Украине и в России

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило в Х об обеспокоенности ростом числа атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России.

БДИПЧ обеспокоено ростом жертв среди гражданских на Украине и в России
© Boris Grdanoski/AP

"БДИПЧ серьезно обеспокоено ростом числа атак и жертв среди гражданского населения как на Украине, так и в России", - говорится в публикации.

В сообщении также напоминается, что международным правом запрещается прямое нападение на гражданское население или инфраструктуру.

До этого представитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил на регулярном брифинге для журналистов, что американские власти призывают Украину сделать все возможное для предотвращения гибели мирных жителей во время боевых действий.

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