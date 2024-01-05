ЕК готовит запасные планы по финансированию Киева

Еврокомиссия (ЕК) готовит альтернативные планы по оказанию финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, лучшим вариантом было бы единогласие в принятии этого решения, но нужно быть готовым ко всему.

Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения, — отметила фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия разработала продвинутые гарантии безопасности для Украины, которые предполагают расширение финансирования для поставок оружия. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что соответствующие наработки уже были переданы странам Евросоюза, причем инициатива была выдвинута в связи с усилением атак России. По его словам, настал момент, когда для помощи Украине должны быть использованы все возможности. Вместе с тем Боррель прокомментировал позицию Венгрии, способной заблокировать поставки оружия ВСУ, и выразил надежду, что «европейское единство не будет разрушено».