Командующий армией Судана отверг возможность примирения со спецназом

Командующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что армия не пойдет на примирение с Силами быстрого реагирования (СБР), пишет ТАСС.

Он обвинил спецназ в совершении военных преступлений. По словам аль-Бурхана, армия продолжит боевые действия против мятежников.

Соглашения с участием СБР командующий ВС Судана назвал «неприемлемыми и бесполезными». При этом 2 января глава Сил быстрого реагирования Хамдан Дагало и лидер коалиции гражданских сил «Такаддум» Абдалла Хамдок подписали политическую декларацию об урегулировании конфликта.