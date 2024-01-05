$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Украина вышла из договора СНГ о льготах ветеранам Великой Отечественной войны

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что власти приняли решение о выходе страны из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.

Украина вышла из договора СНГ о льготах ветеранам ВОВ
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, правительство уже одобрило соответствующий закон. Мельничук также добавил, что положения соглашения либо выполнены, либо учтены в нормах украиснкогозакона.

В октябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Украина де-юре является членом СНГ.

В мире
Тарас Мельничук
Дмитрий Песков
Верховная Рада
Правительство Украины