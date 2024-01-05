Украина вышла из договора СНГ о льготах ветеранам ВОВ

Украина вышла из договора СНГ о льготах ветеранам Великой Отечественной войны
Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что власти приняли решение о выходе страны из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.
Об этом он написал в своём Telegram.
По его словам, правительство уже одобрило соответствующий закон. Мельничук также добавил, что положения соглашения либо выполнены, либо учтены в нормах украиснкогозакона.
В октябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Украина де-юре является членом СНГ.