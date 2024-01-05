Эрдоган заявил Зеленскому о готовности принять переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом турецкий лидер заявил в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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— Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, — сообщила канцелярия турецкого президента.

В канцелярии добавили, что в рамках телефонного звонка обсуждался ряд вопросов, среди которых — региональные и глобальные. В частности была затронута тема спецоперации России на территории Украины. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения боевых действий как на Украине, так и на палестинских территориях и достижения прочного мира.

Среди прочего Эрдоган выразил готовность Турции взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине, передает РИА Новости.

27 декабря премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Украине необходимо смириться и отказаться своих территорий, чтобы добиться прекращения боевых действий.