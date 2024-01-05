ВОЗ призвала носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости носить маски и прививаться от COVID-19 из-за роста случаев заражения во многих странах. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Гебрейесуса, в последние несколько недель в ряде стран растёт число заражений COVID-19, а также гриппом и другими патогенами. При этом глава ВОЗ считает, что в ближайшее время случаев заражения будет становиться только больше из-за прошедших праздников.