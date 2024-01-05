Президент Польши оставил странное послание в соцсетях

Президент Польши Анджей Дуда оставил в социальной сети X странный пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент пост уже удалён, однако пользователи X успели сделать и распространить скриншот странного сообщения. Само сообщение вызвало волну обсуждения и шуток со стороны подписчиков польского президента.

«Скажи ему, чтобы спросил свою жену, что значит "иметь яйца". Она знает!», — написал Дуда в социальной сети.

На данный момент неясно, что конкретно имел в виду Дуда, а также к кому он обращался в этом сообщении. Сам польский президент никак не прокомментировал ситуацию.