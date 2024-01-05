США пообещали крупную награду за сведения о финансировании ХАМАС

Власти США предложили $10 млн за данные, позволяющие затруднить для ХАМАС получение средств, сообщили в Госдепартаменте, передает ТАСС. Отмечается, что в Вашингтоне рассчитывают получить сведения о пяти лицах, которых называет «финансовыми посредниками» организации.

Как говорится в заявлении, власти США, готовы выплатить награду за сведения, которые позволят выявить «любой источник доходов» ХАМАС. Это касается, как пожертвований, так и прибыли с компаний, находящихся под контролем организации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что движение ХАМАС перестало реагировать на просьбы США и других стран возобновить переговоры по заложникам. По информации СМИ, в настоящий момент посредники не отчаиваются и изучают способы, которые поспособствовали бы дальнейшему освобождению людей.