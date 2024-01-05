В Шотландии украинских беженцев лишат выплат на жилье

Власти Шотландии отказались продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для беженцев с Украины, пишет Daily Record.

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Отмечается, что в прошлом году на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев местные власти получили 10 миллионов фунтов стерлингов. Отказ продолжать финансирование в шотландском правительстве связали с проблемами с бюджетом.

В свою очередь местные власти допустили, что им придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены беженцы.