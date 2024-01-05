В Германии назвали невозможным возвращение Украиной утраченных территорий

По словам журналиста, Украине необходимо смириться с этой потерей. По его мнению, план вернуть утраченные территории был обречен на провал, так как для его осуществления у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было ни достаточного количества военных, ни оружия, ни возможности в целом.