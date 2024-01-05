Смерть 17 тысяч больных COVID-19 связали с одним лекарством

Французские ученые связали смерть почти 17 тысяч больных COVID-19 в шести странах — Франции, Бельгии, Италии, Испании, Турции и США — с приемом противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Результаты их исследования опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

© Lenta.ru

Отмечается, что лекарство назначалось пациентам с коронавирусом при отсутствии доказательств, подтверждающих его пользу. В материале подчеркивается, что в 2021 году в журнале Nature были опубликованы подсчеты, согласно которым использование гидроксихлорохина на 11 процентов увеличило смертность в результате нарушений сердечного ритма и других побочных эффектов.

При этом подчеркивается, что число жертв от препарата может быть намного больше, так как ученые проанализировали данные за период с марта по июль 2020 года.

В России противомалярийный препарат гидроксихлорохин был внесен в список средств, которые можно назначать для лечения заболевания COVID-19, в апреле 2020 года. В июне 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания лекарства в качестве одного из назначений заразившимся коронавирусом из-за его побочных действий. Российский Минздрав исключил гидроксихлорохин из перечня рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19 в мае 2021 года.