Премьер Ирака выступил за уход из страны коалиции США
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил о создании комитета для закрытия миссии международной коалиции во главе с США в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
Заявление Судани прозвучало через день после того, как в результате американского удара погиб лидер ополченцев в Багдаде Муштак Джавад Казим аль-Джавари. В Пентагоне заявили, что он участвовал в планировании и осуществлении нападений на американских военных.
Событие вызвало гнев среди групп, поддерживающих Иран. Они потребовали от правительства прекратить присутствие коалиции в Ираке.
"Мы твердо выступаем за то, чтобы положить конец присутствию международной коалиции. Заявленные цели ее существования уже выполнены", - заявил премьер Ирака.
Правительство выбирает дату начала работы двустороннего комитета, который сформулирует меры для окончательного прекращения присутствия коалиции в Ираке. В комитет войдут представители военной коалиции, отметил правительственный чиновник.
Коалиция во главе с США в Ираке ведет борьбу против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ и признана террористической). Летом в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон планирует продолжать вывод своих войск из Ирака, так как угроза со стороны ИГ снижается. В Госдепе добавили, что не собираются добиваться постоянного присутствия в Ираке.