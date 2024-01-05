Премьер Ирака выступил за уход из страны коалиции США

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил о создании комитета для закрытия миссии международной коалиции во главе с США в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Заявление Судани прозвучало через день после того, как в результате американского удара погиб лидер ополченцев в Багдаде Муштак Джавад Казим аль-Джавари. В Пентагоне заявили, что он участвовал в планировании и осуществлении нападений на американских военных.

Событие вызвало гнев среди групп, поддерживающих Иран. Они потребовали от правительства прекратить присутствие коалиции в Ираке.

"Мы твердо выступаем за то, чтобы положить конец присутствию международной коалиции. Заявленные цели ее существования уже выполнены", - заявил премьер Ирака.

Правительство выбирает дату начала работы двустороннего комитета, который сформулирует меры для окончательного прекращения присутствия коалиции в Ираке. В комитет войдут представители военной коалиции, отметил правительственный чиновник.