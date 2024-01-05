Правящая «Грузинская мечта» планирует заблокировать традиционное ежегодное послание президента Саломе Зурабишвили к народу в парламенте в начале февраля, сообщил телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Телеканал отмечает, что это должно быть заключительное обращение Зурабишвили, чьи полномочия истекают в конце 2024 года, однако из-за ее противостояния с правящей партией та намерена устроить «процедурную войну», чтобы не допустить президента к трибуне.

Аналогично в 2013 году правящая партия не разрешила выступить в парламенте тогдашнему президенту Михаилу Саакашвили.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что Зурабишвили «вышла за пределы конституционного поля».

«Предоставлять трибуну президенту – это как давать детям спички», – сказал депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили.