В Китае ответили на обвинения американских политиков по Трампу

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь раскритиковал американских политиков, которые говорят о Китае «по поводу и без». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее демократы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США представили доклад, в котором экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в получении более 7,8 миллиона долларов от иностранных государств через бизнес-структуры.

Как утверждается в докладе, большая часть средств - около 5,5 миллиона долларов - поступила из Китая на счета связанных с Трампом фирм. Также деньги якобы поступали из Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Индии.

Авторы доклада утверждают, что все транзакции проходили, когда Трамп находился на посту президента. Также они заявили, что Трамп скрыл информацию о получении денег и пытался предотвратить получение этих данных Конгрессом.