В Литве анонсировали отказ от русских школ и преподавания русского языка

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что страна может постепенно отказаться от образования на русском языке, при этом будут работать школы национальных меньшинств, в которых преподают языки ЕС или дружественных Литве стран. Об этом сообщает Respublika.

Якштас заявил, что содержание школ с русским языком обходится дорого, а ученики там «более подвержены пропаганде со стороны недружественной в отношении Литвы страны».

Министр добавил, что детям, которые учатся не на литовском языке, позже труднее и при поступлении в вузы, и на рынке труда.

«Соседи, латыши и эстонцы, не только отказались от школ, где преподают русский язык, но и встали на путь отказа от преподавания русского языка как иностранного. (...) Видимо, нам следует поучиться у наших соседей», - подчеркнул Якштас.

Он отметил в преподавании иностранных языков Литве стоит ориентироваться на языки Евросоюза. Также возможно заключение двусторонних соглашений о преподавании языков с дружественными странами, к примеру, с Украиной, добавил Якштас.

Министр сообщил, что решение о судьбе русскоязычных школ будет принято в течение нескольких недель.

Летом 2022 года правительство Латвии поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском.