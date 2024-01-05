Украинский уклонист заявил об угрозе убийством из-за побега

Украинец Андрей, уклоняющийся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации, сообщил о поступающих ему угрозах убийства. Об этом он рассказал телеканалу France 2.

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Собеседник телеканала не стал раскрывать свое местонахождение из опасений, что его могут отыскать. Он уточнил, что побег из страны занял 36 часов, для этого ему пришлось вплавь пересечь реку Днестр. По словам уклониста, он получает угрозы убийством.

«Говорят: "Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке"», — заявил Андрей.

Телеканал отмечает, что число уклонистов и дезертиров на Украине растет. Стремящиеся избежать отправки в зону конфликта пытаются попасть в Молдавию, Польшу или Румынию. Некоторые из них платят по 3500 евро за проход через границу, пишет France 2.

В настоящее время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину без специального разрешения.