Байдена раскритиковали за поддержку Украины

Губернатор штата Флорида, кандидат на пост американского президента от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что действующий лидер страны Джо Байден не может объяснить согражданам конечную цель поддержки Украины в ее конфликте с Россией. Слова Десантиса приводит телеканал CNN.

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Десантис раскритиковал Байдена за поддержку Украины и подчеркнул, что тот не может конечную цель происходящего. «Он не говорит об этом», — отметил он.

Глава Флориды назвал приоритетами США защиту собственной границы и Китай, однако власти игнорируют эти факторы, отправляя «ужасно много денег» Киеву. Десантис призвал завершить украинский конфликт и подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах он не допустит отправки американских военнослужащих для участия в действиях на Украине.