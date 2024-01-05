Украину назвали полигоном НАТО для борьбы с Россией

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что Украина превратилась в полигон НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве. Его слов приводит РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в ноябре 2023 года главное управление разведки минобороны Украины публично взяло на себя ответственность за ряд компьютерных атак на российские информационные ресурсы. По его словам, информационная безопасность Украины находится под управлением западных кураторов.

«Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве», — подчеркнул он.