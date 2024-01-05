Украинский депутат призвал Зеленского разобраться с Польшей

По его словам, Киев не может «воевать на несколько фронтов». «Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», — призвал он разобраться с Польшей.