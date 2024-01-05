Маск сделал заявление о вторжении в Россию

Желание вторгнуться в Россию всегда было не лучшей затеей, независимо от времени года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление миллиардера Илона Маска.

Так он отреагировал на пост в соцсети Х, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы.

Американский бизнесмен ответил на это сообщение улыбающимся смайликом, поставив под сомнение адекватность самой мысли вторгаться в РФ.