Маск сделал заявление о вторжении в Россию
Желание вторгнуться в Россию всегда было не лучшей затеей, независимо от времени года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление миллиардера Илона Маска.
Так он отреагировал на пост в соцсети Х, высмеивающий вторжение Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году, которое обернулось бегством его армии с наступлением зимы.
Американский бизнесмен ответил на это сообщение улыбающимся смайликом, поставив под сомнение адекватность самой мысли вторгаться в РФ.
«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», — написал Маск в Х.
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