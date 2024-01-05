Белый дом считает продуктивным диалог в Сенате о помощи Киеву

Вашингтонская администрация считает, что консультации в Сенате Конгресса о выделении дополнительных средств на помощь Украине и ужесточении контроля на границе США и Мексики идут продуктивно, однако конгрессменов-республиканцев обвиняет в политических играх. Такую позицию изложила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, демократы и республиканцы в Сенате добросовестно подходят к участию в этих консультациях. "И мы считаем, что они движутся в верном направлении. Мы хотим продолжить этот диалог, который ведется уже какое-то время", - добавила Жан-Пьер.

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"Мы ведем продуктивный диалог с республиканцами и демократами в Сенате, чтобы найти двухпартийное решение", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Жан-Пьер раскритиковала республиканцев в Палате представителей Конгресса США за то, что они не стали отказываться от каникул ради проведения консультаций. "Я не говорю, что у нас не будет в какой-то момент диалога с республиканцами в Палате [представителей]", - добавила она. "Очевидно, нам нужно, чтобы Палата [представителей] тоже в этом участвовала. Но на данный момент продуктивный разговор идет в Сенате", - отметила Жан-Пьер. По ее версии, конгрессмены-республиканцы в этом вопросе "играют в политические игры". Вместе с тем она заверила, что речь не идет сейчас о "разрыве отношений" между Белым домом и конгрессменами-республиканцами.

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.