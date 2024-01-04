Протестующие попытались прорваться на паром с вице-канцлером ФРГ

Нескольких десятков протестующих на севере Германии попытались прорваться на паром, чтобы очно пообщаться с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком. Об этом сообщил портал Focus-online со ссылкой на региональную прессу.

По данным издания, политик передвигался на пароме у побережья северной Германии близ датской границы. Местные жители, а именно работающие в регионе фермеры, в знак протеста против намерения властей сократить налоговые льготы собрались в местном порту в ожидании судна с ним.

Хабек, который проводит на севере ФРГ отпуск, находясь на причалившем пароме, предложил подняться на борт нескольким демонстрантам, чтобы ответить на их вопросы, на что последовал отказ. Протестующие предложили вице-канцлеру спуститься на берег самому, но телохранители были против. После этого судно начало отчаливать, и в этот момент около 30 демонстрантов попытались прорваться на него, чтобы попасть к Хабеку. Полиции пришлось вмешаться, чтобы паром смог продолжить движение.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета 60 млрд евро. Определенные статьи экономии коснулся фермеров, которых в следующем году собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера поможет сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно.

За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине.