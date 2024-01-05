Кулеба призвал не впадать в депрессию из-за заявлений Госдепа

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не волноваться и не впадать в состояние "агонии и депрессии" из-за заявлений Госдепа о поддержке Киева.

"Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии", - приводит реакцию Кулебы агентство РБК-Украина.

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Украинский министр особенно выделяет слова Миллера о том, что Киев пока что не на том этапе, чтобы обеспечить свои потребности самостоятельно.

"Это [речь] не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов <...>, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", - отмечает Кулеба.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также советует не воспринимать слова Миллера как намерения сократить поддержку Киеву. По его словам, помощь "трансформируется" лишь тогда, когда "Украина самостоятельно будет справляться со своими потребностями".

"А пока нам нужна поддержка, чрезвычайно важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи Украине в заявленном объеме. Поддержка Украины не благотворительность. Прежде всего это инвестиция в американскую национальную безопасность", - заявил Николенко в комментарии украинскому изданию "Экономическая правда".

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022-2023 годов. По его словам, в будущем финансирование Киева со стороны США и их союзников не будет необходимостью, так как цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями.