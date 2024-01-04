В Госдепе заявили об изменении объема военной помощи Украине

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В США заявили о намерении оказывать поддержку Украине, но не на уровне 2022-2023 годов

Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022-2023 годов. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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© globallookpress.com

"Мы продолжим поддерживать Украину <...>, сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах", - сказал Миллер.

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По его словам, в будущем финансирование Киева со стороны США и их союзников не будет необходимостью, так как цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями.

"Но пока мы еще не достигли этого [результата], поэтому важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании [Украины]", - уточнил Миллер.